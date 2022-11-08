Врач назвал симптомы пониженного давления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кардиолог, врач функциональной диагностики «Европейского медицинского центра» Рашид Сонгуров рассказал о наиболее частых симптомах, которые могут говорить о значительном падении давления.

Прежде всего специалист назвал головокружение, головные боли, нарушение равновесия, тошноту и рвоту. «Также к частым симптомам гипотонии относятся выраженная слабость, потемнение в глазах, ухудшение памяти и работоспособности. При резком падении давления возможен обморок. Кроме того, у гипотоников часто бывают холодные конечности, а пальцев рук немеют», - рассказал эксперт в беседе с «Газета.ру»

Сонгуров уточнил, что выраженность симптома зависит от степени понижения артериального давления. Кардиолог также рассказал, что состояние такого пациент ухудшается в вертикальном положении и улучшается в положении лежа, но не рекомендуется проверять давление при помощи изменения положения тела, поскольку такой способ не информативен.

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