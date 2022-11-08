Прощание с погибшей журналисткой Светланой Бабаевой проходит в Москве

Светлана Бабаева, фото: соцсети

Прощание с погибшей журналисткой, главой крымского представительства медиагруппы "Россия сегодня" Светланой Бабаевой проходит сегодня, 8 ноября, в Москве на Троекуровском кладбище.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что умерла Светлана Бабаева, руководитель регионального подразделения в Симферополе медиагруппы "Россия сегодня". Она погибла 28 октября 2022 года в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой.

Светлане Бабаевой в июне 2022 года исполнилось 50 лет. Она родилась Москве в 1972 году, получила юридическое образование в МГУ им. М.В. Ломоносова. Позже журналистка работала в газете “Московские новости”, а затем - в “Известиях”. В декабре 2016 года Бабаева стала советником МИА “Россия сегодня”, а в августе 2019 возглавила региональное подразделение МИА “Россия сегодня” в Симферополе.

Также ранее стало известно, что в возрасте 68 лет ушел из жизни главный редактор газеты "Комсомольская правда" Владимир Сунгоркин - российский журналист, репортер и медиаменеджер.