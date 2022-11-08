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НовостиОбщество8 ноября 2022 10:43

Россияне стали чаще разводиться в 2022 году

Несмотря на растущую статистику расставаний, растет число тех, кто решил создать семью
Елена АКИМОВА
Несмотря на растущую статистику расставаний, растет число тех, кто решил создать семью

Несмотря на растущую статистику расставаний, растет число тех, кто решил создать семью

Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году россияне стали чаще разводиться. С января по август на 1000 населения пришлось 4,6 разводов. Для сравнения, годом раньше этот показатель был на отметке в 4,4%.

Регионы, где чаще разводятся:

Карачаево-Черкесия - 7,6,

Еврейская АО - 6,9,

Амурская область - 6,1.

Регионы, где реже разводятся:

Мордовия - 3,1,

Республика Тыва - 3,2,

Ненецкий автономный округ - 3,3.

По мнению главного научного сотрудника Института социологии РАН, доктора социологических наук Владимира Мукомеля, причина роста разводов может крыться в как в социальной, так и в экономической плоскости.

- Экономическая ситуация непростая, как и политическая. Напряжение передается в семьи, отсюда всякие конфликты и так далее, и тому подобное», – сказал Мукомель «Абзацу».

Но, несмотря на растущую статистику расставаний, растет и число тех, кто решил создать семью.

На 1000 населения приходится 6,3 союза. Чаще всего семьи образуются в Санкт-Петербурге (10,1), Калининградской области (7,9), а реже всего – в Дагестане (2,9) и Чечне (3).

Всего с начала года и до января поженились 608,4 тысячи пар, а развелись 443,1 тысячи.