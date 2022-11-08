Россияне стали чаще разводиться в 2022 году

Несмотря на растущую статистику расставаний, растет число тех, кто решил создать семью Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2022 году россияне стали чаще разводиться. С января по август на 1000 населения пришлось 4,6 разводов. Для сравнения, годом раньше этот показатель был на отметке в 4,4%.

Регионы, где чаще разводятся:

Карачаево-Черкесия - 7,6,

Еврейская АО - 6,9,

Амурская область - 6,1.

Регионы, где реже разводятся:

Мордовия - 3,1,

Республика Тыва - 3,2,

Ненецкий автономный округ - 3,3.

По мнению главного научного сотрудника Института социологии РАН, доктора социологических наук Владимира Мукомеля, причина роста разводов может крыться в как в социальной, так и в экономической плоскости.

- Экономическая ситуация непростая, как и политическая. Напряжение передается в семьи, отсюда всякие конфликты и так далее, и тому подобное», – сказал Мукомель «Абзацу».

Но, несмотря на растущую статистику расставаний, растет и число тех, кто решил создать семью.

На 1000 населения приходится 6,3 союза. Чаще всего семьи образуются в Санкт-Петербурге (10,1), Калининградской области (7,9), а реже всего – в Дагестане (2,9) и Чечне (3).

Всего с начала года и до января поженились 608,4 тысячи пар, а развелись 443,1 тысячи.