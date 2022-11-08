Россияне стали чаще разводиться в 2022 году

Несмотря на растущую статистику расставаний, растет число тех, кто решил создать семью
Фото: Артем КИЛЬКИН
В 2022 году россияне стали чаще разводиться. С января по август на 1000 населения пришлось 4,6 разводов. Для сравнения, годом раньше этот показатель был на отметке в 4,4%.
Регионы, где чаще разводятся:
Карачаево-Черкесия - 7,6,
Еврейская АО - 6,9,
Амурская область - 6,1.
Регионы, где реже разводятся:
Мордовия - 3,1,
Республика Тыва - 3,2,
Ненецкий автономный округ - 3,3.
По мнению главного научного сотрудника Института социологии РАН, доктора социологических наук Владимира Мукомеля, причина роста разводов может крыться в как в социальной, так и в экономической плоскости.
- Экономическая ситуация непростая, как и политическая. Напряжение передается в семьи, отсюда всякие конфликты и так далее, и тому подобное», – сказал Мукомель «Абзацу».
Но, несмотря на растущую статистику расставаний, растет и число тех, кто решил создать семью.
На 1000 населения приходится 6,3 союза. Чаще всего семьи образуются в Санкт-Петербурге (10,1), Калининградской области (7,9), а реже всего – в Дагестане (2,9) и Чечне (3).
Всего с начала года и до января поженились 608,4 тысячи пар, а развелись 443,1 тысячи.