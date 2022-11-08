Бирюков: На Большой кольцевой линии метро семь станций обеспечили электроэнергией с резервом

Фото: Комплекс городского хозяйства г. Москвы

Большая кольцевая линия (БКЛ) метро постепенно готовится к полному запуску. Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, все новые станции вовремя получают необходимое электроснабжение с резервом.

«В этом году подключили к электросетям семь станций - «Печатники», «Текстильщики», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Марьина роща», «Рижская» и «Сокольники», - отметил заммэра.

По его словам, во время технологического присоединения объектов была обеспечена прокладка кабельных линий 20 кВ. Их общая длина - около 40 километров! Максимальная присоединенная мощность в сумме достигла почти 54 МВт. Для распределительных сетей с таким напряжением характерна высокая энергоэффективность.

«Их основными преимуществами являются снижение потерь электроэнергии, повышение качества напряжения в сети и увеличение ее пропускной способности», - уточнил Бирюков.

Как пояснил заммэра, в будущем благодаря их развитию возможно увеличение маневренности энергосистемы города. Все работы по подключению новых объектов выполнялись с помощью современных технологий и спецтехники, подчеркнул глава Комплекса городского хозяйства. При этом использовался также метод горизонтально-направленного бурения.