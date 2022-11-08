Американский политолог Барака заявил, что США и Британия манипулируют Украиной Фото: REUTERS

США и Британия проводят лицемерную политику по отношению к Украине, манипулируя Киевом, написал в соцсети Twitter международный правозащитник и политолог Аджаму Барака.

"Британия и США оказывали давление на Украину, чтобы та в марте отказалась от переговоров, которые положили бы конец конфликту с Россией. Но сегодня, месяцы и тысячи жизней спустя, Штаты оказывают давление на Украину, чтобы она показала готовность к переговорам. Есть ли страна более аморальная, чем США?" - написал эксперт.

При этом подписчики согласились с позицией политолога.

"Нет-нет, они просто хотят, чтобы это продолжалось", - отметил Kashyap.

"Связано ли это "давление" с предстоящими выборами в конгресс? Когда выборы пройдут, они опять будут вынуждать воевать?" - задался вопросом Mark Burton.

Напомним в США сегодня, 8 ноября 2022 года, начинаются промежуточные выборы в конгресс. Они определят не только политическую повестку развития государства на ближайшие два года, но и ответят на вопрос, получится ли у Джо Байдена избежать импичмента и снова побороться за президентское кресло в 2024-м году.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.