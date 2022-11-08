Российские военные уничтожили 50 украинских боевиков на Николаево-Криворожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские военные на Николаево-Криворожском направлении пресекли девять попыток украинских диверсионных групп проникнуть в тыл российских войск, было ликвидировано 50 боевиков, сообщили в Минобороны России.

"На Николаево-Криворожском направлении российские подразделения за сутки пресекли девять попыток проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ в тыловые районы обороны. Уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих и националистов, семь боевых бронированных машин и десять автомобилей", - уточняется в сводке российского оборонного ведомства.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 8 ноября 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.