Представитель ЦБ рассказал, для кого будут предназначены спецвклады Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новый вид спецвкладов, который, скорее всего, появится в России с подачи Центробанка РФ, предназначен для людей с невысокими, однако стабильными доходами. Такое заявление сделал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута.

«Важно создать привлекательные условия по сбережениям, гарантирующие безрисковую доходность несколько выше уровня инфляции. И если вдуматься в суть инициативы глубже, то она выгодна и банкам - ведь они приобретают новых вкладчиков», - приводит РИАМО слова представителя ЦБ.

Как заявил Мамута, введение подобного вклада на данный момент не самая важная мера, однако в долгосрочной перспективе имеет большое значение. По его словам, у людей с невысокими доходами должна появиться мотивация копить средства, что зачастую зависит от величины процентной ставки, которую люди получают по сбережениям.

Центробанк РФ рассчитывают, что предложение о вкладе будет рассмотрено в Госдуме до конца этого года.

Ранее «Известия» сообщали, что проценты по вкладам в дружественных валютах, таких как юани, могут вырасти, что станет возможным, если Центробанк РФ снизит требования к обязательным резервам по данным депозитам.

Эксперты в беседе с 360 заявили, что Банк России при помощи ключевой ставки стабилизирует рынки, отметив также что сейчас граждане предпочитают отдавать деньги в банк под процент.