Рыжего кота привезли из ДНР в Хабаровский край

Кота забрали в Хабаровский край. Фото: ХАНОВ Тимур

Военнослужащие из Хабаровского края обзавелись добрым другом в зоне проведения спецоперации, сообщает Транссибинфо.

Во время выполнения одной из боевых задач к военным вышел рыжий кот. Он был не в самом хорошем состоянии – глаза на вид были больными, шерсть грязной. Котика отмыли, накормили и вылечили глазки. За схожесть с дикими котами малыша прозвали Симбой.

Оставлять Симбу в зоне спецоперации не решились – забрали с собой в Хабаровский край. Дорога прошла хорошо, хотя поначалу кот не очень хорошо себя чувствовал. Новые хозяева отвели Симбу к ветеринару, который сказал, что это обычная адаптация. Сейчас котик живет в семье одного из военнослужащих.

Напомним, Симба не первое животное, спасенное в зоне СВО. Ранее в Хабаровск привезли милого пса, которого называли Рыжим. Его забрала семья одного из бойцов Росгвардии.