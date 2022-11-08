Черный лесоруб из Удмуртии незаконно вырубил деревья на 2,5 млн рублей

Мужчина обвиняется в незаконной вырубке леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

По подозрению в незаконной вырубке леса в Удмуртии задержали 41-летнего ранее судимого жителя поселка Кез. Об этом сообщает Udm-Info, ссылаясь на информацию регионального МВД.

Мужчина рубил лес без разрешительного документа. После вырубки он отвозил сырье на свою пилораму, а затем обрабатывал древесину и продавал. Таким образом, подозреваемый наладил свой незаконный лесозаготовительный бизнес.

В ходе обысков на производстве мужчины обнаружили 160 сосен и елей, общая стоимость которых превысила 2,5 миллиона рублей.

На данный момент полицейские устанавливают места сбыта и причастность подозреваемого к другим фактам противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Сейчас мужчина находится под стражей.