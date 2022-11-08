В Берлине без электричества питьевой воды хватит на 36 часов

В случае масштабного отключения электроэнергии подача питьевой воды будет обеспечена в течение 36 часов с помощью аварийных генераторов Фото: REUTERS

Немецкое издание Die Stimme Berlins сообщает, что в случае возникновения перебоев с подачей электричества в Берлине питьевой воды для населения города хватит только на 36 часов.

«В случае масштабного отключения электроэнергии подача питьевой воды будет обеспечена в течение 36 часов с помощью аварийных генераторов», - заявляет издание.

Также отмечается, что горожане будут иметь доступ к воде из уличных колодцев. Согласно приводимой газетой статистике, в Берлине 2079 колодцев, из них 1614 находятся в рабочем состоянии. При этом вода из колодцев не проходит очистку.

В публикации издания жителям Берлина рекомендуют «иметь в доме по два литра питьевой воды в день на человека, а также запастись водой в ваннах, раковинах, ведрах или канистрах для гигиенических целей».

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