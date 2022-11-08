Шольц привел немцев в бешенство шуткой про энергокризис

Олаф Шольц вызвал шквал негодования немцев Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал шквал негодования немцев после сказанной им шутки во время общения с гражданами, об этом сообщает немецкое издание Focus Online.

“На днях ко мне подошел человек и сказал: “Господин Шольц, я только что поменял электрическую плиту на газовую”. Я не знал, насколько печально мне следовало выглядеть”, — поделился канцлер Шольц и засмеялся.

Пользователи Twitter не оценили шутку и не поняли, что рассмешило канцлера.

“Это светофорное правительство с его канцлером Шольцем, который настолько беспринципен и высокомерен, должно немедленно уйти в отставку. Этим политикам наплевать на нас, народу только лгут”, — написал с возмущением Ulrike89164910.

Reignofsaturn с горечью добавил, что «он даже не смог притвориться, что ему все равно...».

Гораздо жестче высказался WildeGeselli, что «он издевается над людьми, которые приходят к нему со своими заботами!».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, продуктовая инфляция в Великобритании достигла рекордных 14,7% из-за роста цен на энергоресурсы и затрат на оплату труда.