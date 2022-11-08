Более 30 миллионов рублей пожертвовали бизнесмены и общественники Омска в ходе реализации проекта «Меценатство»

Мэр Омска Сергей Шелест. Фото: Сергей САПОЦКИЙ

Помощь нуждающимся оказывают руководители крупных промышленных предприятий и строительных компаний областного центра, а также общественные организации. Один из примеров такой работы — полная замена кроватей и постельных принадлежностей в казачьей кадетской школе-интернате имени маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Здесь в силу различных жизненных обстоятельств живут 150 мальчишек.

В конце сентября в рамках рабочей поездки здесь побывал Сергей Шелест.

— В тот день я поговорил с ребятами. Обсудили с ними условия проживания, питание, отношения с педагогами и воспитателями. Не услышал ни одной жалобы, зато увидел в глазах понимание того, зачем парни пришли в эту школу и какого будущего хотят, — рассказал глава областного центра.

Мэр Омска отметил, что, несмотря на видимые проблемные моменты, воспитанники школы довольны своим пребыванием в её стенах.

— Однако, вопросов в учреждении много. Опущу тему состояния зданий — эта школа у нас вошла в программу капитального ремонта. На меня произвело сложное впечатление состояние спален: кроватей, мебели в целом, постельных принадлежностей и так далее. Мое стойкое убеждение: дети не должны жить в таких условиях, — заявил градоначальник.

Благодаря меценатам в кадетской школе-интернате обустраивается быт учащихся. Фото: Сергей САПОЦКИЙ

Тогда же в сентябре Сергей Шелест вместе с коллегами начал искать решение задачи. К делу подключился председатель Омского регионального отделения общественной организации «Российская ассоциация героев», член Общественной палаты Омской области, Герой России Андрей Тимошенко. Совместными усилиями они нашли меценатов, которые приобрели 150 новых кроватей, полный набор постельных принадлежностей и белья для каждого ученика, живущего в интернате. Вернувшись с осенних каникул, дети были приятно удивлены обновленному интерьеру. А в планах Сергей Шелеста продолжать улучшать быт в стенах образовательного учреждения.

— Попробуем проработать варианты по замене окон в спальнях — кое-где еще стоят деревянные рамы. Несмотря на перспективу капитального ремонта, дети живут здесь и сейчас, значит и нормальные условия нужны им в реальном режиме — подчеркнул Сергей Шелест.

Сейчас в проекте «Меценатство» участвуют больше 10 образовательных учреждений Омска. Общая сумма вложенных меценатами средств превышает 30 миллионов рублей.