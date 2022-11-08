Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире8 ноября 2022 12:37

США заявляют о выгоде Индии от потолка цен на нефть из России

Министр финансов США призывает Индию поддержать ограничения цены на нефть
Сергей ГАПЧУК
Cтраны «Большой семерки» ранее обсуждали введение потолка на страховку и транспортировку российской нефти

Cтраны «Большой семерки» ранее обсуждали введение потолка на страховку и транспортировку российской нефти

Фото: REUTERS

США считают, что Индия получит выгоду от предлагаемого ограничения цен на нефть из России, об этом рассказала министр финансов США Джанет Йеллен в интервью индийскому изданию PTI.

“Наша цель - удержать цену, которую Россия получает за свою нефть, и сохранить торговлю этой нефтью. От этого выиграют, в частности, те страны, которые действительно покупают дешевую российскую нефть, и мы надеемся, что Индия воспользуется этим ценовым ограничением, хотя ее фирмы ведут переговоры с Россией", - заявила министр.

При этом Йеллен полагает, что ограничение цен на нефть «также может дать Индии рычаги для переговоров о скидках на мировых рынках».

«Если они (Индия) захотят воспользоваться западными финансовыми услугами, такими как страхование, к их покупкам будет применяться ограничение цен. Но даже если они воспользуются другими финансовыми услугами, мы считаем, что ограничение цен даст им рычаги для переговоров о хороших скидках на мировых рынках. Мы хотели бы надеяться, что Индия получит выгоду от этой программы", - сообщила Джанет Йеллен.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, страны «Большой семерки» ранее обсуждали введение потолка на страховку и транспортировку российской нефти с целью установления на нее предельных цен.