Медведев допустил возможность манипуляций на выборах в Конгресс США

Дмитрий Медведев сделал жесткое заявление о выборах в Соединенных Штатах Америки Фото: REUTERS

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев полагает, что выборы в Конгресс США могут подвернуться манипуляции. Он считает, что такая вероятность является вполне реальной.

Как пояснил Медведев, речь может идти о "о некоторых случаях, которые бывали в истории страны". "Это существует и в других местах, конечно: посмотрим, чем закончатся манипуляции по выборам в Конгресс США сегодня. Но это не про нас", - подчеркнул председатель "Единой России".

Зампред Совбеза РФ также раскритиковал линию поведения США и их "младших партнёров", назвав её тупиковой. По словам Медведева, повысить атмосферу взаимного доверия между государствами, обеспечить безопасность и устойчивое развитие можно исключительно за счёт укрепления многополярной системы мира. Однако Запад с этим не согласен и продолжает продвигать свои устаревшие неоколониальные взгляды, отметил политик.

Промежуточные выборы в Конгресс стартовали в Соединенных Штатах стартовали 8 ноября нынешнего года. По мнению экспертов, американская Демпартия с большой вероятностью потеряет контроль над обеими палатами Конгресса - Сенатом и Палатой представителей. Это, как считается, может дать шанс бывшему американскому президенту Дональду Трампу вернуться в Белый дом, победив действующего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.