Китай отменил видеообращение главы Евросовета с осуждением России на выставке в Шанхае

Председатель Европейского совета Шарль Мишель Фото: REUTERS

Власти КНР не стали показывать видеообращение председателя Европейского совета Шарля Мишеля к участникам Китайской международной выставки импортных товаров в Шанхае, в котором он осудил действия России на Украине.

По информации Reuters, Мишель в своем видеообращении резко высказался насчет военной спецоперации на Украине. Кроме того, глава Евросовета призвал Пекин помочь урегулировать украинский конфликт, а также указал на необходимость снижения торговой зависимости от Китая.

Обращение Мишеля должны были включить во время открытия выставки в прошлую пятницу, 4 ноября. По словам пресс-секретаря главы Евросовета Баренда Лейтса, оно было предоставлено организаторам мероприятия по просьбе китайских властей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Шарль Мишель признал, что Евросоюз вступил в гонку вооружений из-за Украины.