Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг сообщения о массовой гибели бойцов отряда в Лисичанске

Командир отряда специального назначения «Ахмат» Апты Алаудинов опроверг сообщения о массовой гибели чеченских бойцов в Лисичанске Луганской народной республике.

«Противник там где-то делает вбросы о том, что уничтожили сколько-то «кадыровцев» в Лисичанске. Пусть они хотя бы тешатся своими интернет-новостями. У нас все хорошо, идем вперед», – заявил он в эфире «Первого канала».

По словам Алаудинова, бойцы «Ахмата» и 2-го армейского корпуса Народной милиции (НМ) ЛНР работают слаженно и «на пять».

Напомним, ранее Командир «Ахмата» сообщил о стабилизации обстановки на участке Сватово-Кременная. Он также уточнил, что на участок в районе Сватово, Кременной и Чернопоповки сейчас переброшены необходимые силы и средства.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Алаудинов был назначен заместителем командующего 2-го армейского корпуса НМ ЛНР. По мнению политика, это назанчение связано с «исключительнысм заслугами» командира «Ахмата», а также его желанием оставаться в зоне специальной военной операции.