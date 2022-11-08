Интернет-покупатели в России запутались в распродажах ноября 2022 года

Распродажа "11.11" пройдет с 9 по 11 ноября 2022 года, а "Черная пятница" проводится с 14 по 27 ноября 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Покупатели в интернете путают даты самых крупных ноябрьских распродаж, согласно данным опроса. Среди самых ожидаемых дней респонденты называют "Черную пятницу", "11.11", последнюю распродажу и Киберпонедельник. При этом 64% опрошенных уверены, что Чёрная пятница и 11.11 — это одна и та же распродажа.

На прямой вопрос: когда проходит Чёрная пятница? — почти каждый второй покупатель этих дат, то есть 44%, ответил, что это 11 ноября. И 24% респондентов знают, что "черно" распродажа становится только в последнюю пятницу ноября. Каждый пятый респондент - 21%, вообще не знает, когда проходит Чёрная пятница, а 11% интернет-покупателей полагает, что магазины проводят её в первую пятницу ноября.

Путаницу с самими распродажами, по данным аналитиков и авторов опроса "Яндекс Маркет", объясняется тем, что в России последние несколько лет интернет- и офлайн-магазины, а также торговые сети и маркетплейсы в ноябре активно продвигают именно распродажу 11.11. Это оказывает влияние и на оповещение о Черной пятнице. Еще один фактор, повлиявший на путаницу, календарное совпадение. 11.11 впервые за 6 лет выпало в 2022 году на пятницу.

Распродажа "11.11" пройдет с 9 по 11 ноября 2022 года, а "Черная пятница" проводится с 14 по 27 ноября 2022 года.