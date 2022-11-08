Александр Масляков вернулся в КВН в качестве ведущего после болезни

Александр Масляков вернулся в КВН в качестве ведущего Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Масляков-старший вернется к роли ведущего юмористической игры «Клуба веселых и находчивых» на «Первом канале», сообщает пресс-служба телеканала.

«Второй четвертьфинал 12 ноября в 21:35 на «Первом канале». Ведущий – Александр Васильевич Масляков», – сказано в сообщении.

Кроме того, возвращение Маслякова за стойку ведущего КВН подтвердил ТАСС его сын – Александр Масляков-младший. В первой после возвращения телеведущего игре команды сыграют три конкурса – приветствие, биатлон и музыкальный фристайл. В жюри будут сидеть Константин Эрнст, Валдис Пельш, Сергей Жилин, Алла Михеева и Алексей Кривеня.

Как писал сайт KP.RU, бесменный ведущий высшей лиги КВН на время стал передавать место у стойки другим артистам по причине заболевания коронавирусом, которым заразился в феврале. Из-за этого на съемках 1/8 финала его подменяли другие звезды. Масляков восстановился, на самочувствие не жаловался, но доктора не рекомендовали ему летать и ездить поездом на съемки спецвыпусков КВН по регионам страны.