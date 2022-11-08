Депутат Белик назвал фантастическими условия Зеленского для переговоров с Россией Фото: REUTERS

В Госдуме отреагировали на условия, которые озвучил Владимир Зеленский для переговоров с Россией. По словам депутата ГД Дмитрия Белика, они являются фантастическими. И относиться к ним нужно, как к демагогии с размытыми формулировками.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры возможны только после восстановления территориальной целостности Украины и возмещения всех убытков. Плюс нужны гарантии, что подобного не повторится.

Член комитета Госдумы по международным делам Госдумы отметил, что подобное заявление последовало после публикаций в западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией.

- Условия Зеленского — это демагогия, причем с размытыми формулировками, — сказал Белик "Известиям".

Он уверен, что позиция Киева диктуется Вашингтоном. Но при этом США не обрывает окончательно связь с Москвой.

- Конфликт на Украине не приносит желаемых результатов, зато больно бьет по Европе. Как бы то ни было, но в США понимают важность сохранения каналов коммуникации, - заключил парламентарий.

В свою очередь, первый замглавы комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров назвал выдвинутые украинским лидером условия «чушью» и говорить о возврате границ нет смысла.

- Говорить о возврате границ вообще смешно. Четыре региона, а Крым — пятый регион, включены в состав России. Они уже записаны в Конституции как регионы России. С таким человеком садиться за стол переговоров вообще невозможно, - заключил сенатор в беседе с RT.

Тем временем, публицист Иван Новоселов уверен, что президент Украины Зеленский шантажирует Европу новой волной миграции. киевские власти призывают украинцев покидать страну, сообщает "360".