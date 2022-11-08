Госдума РФ отклонила законопроект о создании единого оператора цифровой наружной рекламы Фото: REUTERS

Госдума России отклонила в первом чтении законопроект о создании единого оператора цифровой наружной рекламы. Инициатива была предложена зампредом комитета Госдумы по экономической политике Артемом Кирьяновым. На рассмотрения в ведомстве документ приняли 15 июля 2022 года.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в во время пленарного заседания заявил об отклонении законопроекта. По его словам депутаты всех фракций сошлись во мнении о необходимости остановки процесса законотворчества. При этом законопроект решили даже не обсуждать.

Отклоненный документ предполагал создание единого оператора, который будет осуществлять установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также отвечать за содержание рекламных сообщений в соответствии с требованиями безопасности. Оператор должен был вести контроль за распространением "опасной" информации на цифровых билбордах и согласовывать рекламный контент с компетентными органами госвласти и региональными представителями.

Напомним, не так давно Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ среди населения. Поправки предполагают в том числе ограничение информации о "нетрадиционных ценностях" в рекламе, а также СМИ, книгах и иных медиаторах информации.