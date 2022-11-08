Власти Запорожья заявили, что местные жители помогают им бороться с ВСУ Фото: из соцсетей

Жители подконтрольной Киеву части Запорожской области стали чаще передавать союзным силам данные о действиях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Информацию об этом распространил член главного совета администрации Запорожской области РФ Владимир Рогов.

По его словам, сообщения от запорожцев, которые хотят помочь российской армии победить украинских боевиков, теперь стали поступать практически ежедневно.

"В той части Запорожской области, временно оккупированной шайкой нацистов, которые все активнее помогают нашей армии. Они все точнее дают целеуказания, координаты украинских военных. Как бы разведка ни работала дистанционно, в первую очередь люди на месте знают, где, что находится, всячески помогают нам это определить и точно ударить по врагу", - сообщил чиновник в эфире российского Первого канала.

Ранее Рогов заявил о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского активно стягивает неонацистов и иностранных наемников в подконтрольный Киеву город Запорожье. Рогов со ссылкой на собственные информированные источники сообщил, что на территории этого населенного пункта в настоящее время находятся уже тысячи наемников (большую часть из них якобы составляют поляки, однако ведущую роль играют граждане Великобритании). По его словам действия наемников лично координируют сотрудники Офиса Зеленского и ключевые функционеры ВСУ.