США направят в Молдавию денежную помощь для закупки электричества

В начале ноября президент Молдавии Майя Санду сообщила о серьезном энергетическом кризисе, который переживает страна и о риске остаться в зимний период без газа и электричества. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Агентство США по международному развитию (USAID) направит в Молдавию финансовую помощь для укрепления энергобезопасности и закупки электроэнергии, об этом сообщило агентство на совей странице в социальной сети.

“Она позволит использовать 30 миллионов долларов финансовой помощи, предоставленной Молдавии в виде гранта, для возмещения расходов на покупку электроэнергии. Одновременно поправка разблокирует помощь в размере 19,5 миллиона долларов для проектов по укреплению энергетической безопасности Молдавии и снижению зависимости от России”, - говорится в тексте сообщения организации.

Как уточняется, министр финансов Молдавии Дмитрий Будянски и директор миссии USAID подписали поправку к соглашению о целях развития.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, в начале ноября президент Молдавии Майя Санду сообщила о серьезном энергетическом кризисе, который переживает страна и о риске остаться в зимний период без газа и электричества.

Ранее «Газпром» в два раза уменьшил объем поставляемого в республику газа, а поставки электричества из Приднестровья и Украины прекратились.