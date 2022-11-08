The Verge: Маск обсуждает возможность сделать Twitter платным для всех пользователей

Маск обсуждает возможность сделать Twitter платным для всех пользователей Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск, купивший недавно компанию Twitter, допускает возможность сделать доступ к одноименной социальной сети платным для всех пользователей.

Как передает The Verge, этот вопрос бизнесмен обсуждает со своим советником Дэвидом Саксом. По задумке Маска, каждому пользователю Twitter будет предоставлено гарантированное бесплатное время просмотра ленты новостей, но после превышения этого лимита просмотр будет доступным только по платной подписке.

Издание отмечает, что полностью платный доступ к социальной сети вряд ли стоит в числе приоритетных задач миллиардера, поскольку сейчас он увлечен идеей внедрения расширенной системы идентификации пользователей.

Ранее сообщалось, что Twitter не будет вводить плату за подтверждение подлинности учетной записи в своей соцсети до промежуточных выборов в США, которые должны пройти 8 ноября 2022.

Между тем компания отмечает рекордный уровень прироста пользователей в первую полную неделю после того, как ее новым владельцем стал Илон Маск.