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НовостиПолитика8 ноября 2022 13:47

Госдума согласовала слушания по адаптации военных после СВО на 12 декабря 2022 года

Цель слушаний - обеспечить достойные условия фронтовикам и повысить престиж армии среди молодежи, заявил глава думского совета Метелев
Владимир РОМАНЕНКО
Госдума согласовала слушания по адаптации военных после СВО на 12 декабря 2022 года

Госдума согласовала слушания по адаптации военных после СВО на 12 декабря 2022 года

Фото: REUTERS

Совет Государственной Думы России согласовал на 12 декабря 2022 года в 10:00 проведение парламентских слушаний по теме "Проблемные вопросы адаптации военнослужащих, участвующих в СВО, и меры по повышению качества военно-патриотической работы в молодежной среде". Об этом в своем телеграм-канале написал глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. В слушаниях примут участие три комитета, связанных с обороной, молодежной политикой и трудом, социальной политикой и делами ветеранов. "Их цель - сформировать перечень конкретных решений, в том числе законодательных, которые помогут в обустройстве жизни вернувшимся с фронта нашим согражданам, а также повысят престиж армии среди молодежи", - подчеркнул глава комитета.

По его словам поступило более 400 предложений в опросной форме по адаптации вернувшихся с фронта граждан. Госдума анализирует каждый запрос, и примет их при формировании общего решения по участникам спецоперации.

Также сегодня, 8 ноября 2022 года, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в военной спецоперации на Украине.