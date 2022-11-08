Госдума согласовала слушания по адаптации военных после СВО на 12 декабря 2022 года Фото: REUTERS

Совет Государственной Думы России согласовал на 12 декабря 2022 года в 10:00 проведение парламентских слушаний по теме "Проблемные вопросы адаптации военнослужащих, участвующих в СВО, и меры по повышению качества военно-патриотической работы в молодежной среде". Об этом в своем телеграм-канале написал глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. В слушаниях примут участие три комитета, связанных с обороной, молодежной политикой и трудом, социальной политикой и делами ветеранов. "Их цель - сформировать перечень конкретных решений, в том числе законодательных, которые помогут в обустройстве жизни вернувшимся с фронта нашим согражданам, а также повысят престиж армии среди молодежи", - подчеркнул глава комитета.

По его словам поступило более 400 предложений в опросной форме по адаптации вернувшихся с фронта граждан. Госдума анализирует каждый запрос, и примет их при формировании общего решения по участникам спецоперации.

Также сегодня, 8 ноября 2022 года, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в военной спецоперации на Украине.