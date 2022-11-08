Экс-президент Южной Кореи вернул Ким Чен Ыну подаренных собак

Мун Чжэ Ин и пес Коми, подарок лидера КНДР. Фото: EAST NEWS

Бывший президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вернул КНДР двух собак породы пхунсан, которые были подарены ему в 2018 году лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном после прошедшего саммита в Пхеньяне, об этом сообщает агентство Yonhap.

Собак Коми и Сонган уже доставили в ветеринарную клинику в городе Тэгу Республики Корея. Их здоровье сейчас проверяют специалисты.

Власти Южной Кореи в настоящее время не решили, куда в конечном итоге будут направлены питомцы. При этом, щенок от этой пары собак на неопределенное время остался под присмотром предыдущего президента Республики Корея.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, Северная Корея с 25 сентября по 9 октября 2022 года проводила широкомасштабные испытания новых образцов ракетных вооружений.

В начале ноября ВВС Южной Кореи в Японском море запустили три ракеты класса "воздух-земля" к северу от разграничительной линии с КНДР в ответ на аналогичные действия Северной Кореи.