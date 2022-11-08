Возобновлено движение автобусов и автомобилей по Крымскому мосту

В Минтрансе РФ заявили о возобновлении движения автобусов и автомобилей по Крымскому мосту Фото: REUTERS

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту после временной приостановки возобновлено. Информацию об этом официально распространила пресс-служба министерства транспорта РФ.

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту 8 ноября 2022 года приостанавливалось не несколько часов. Автомобили и автобусы не могли проехать по мосту с 04:00 по 16:00 по московскому времени.

Ранее стало известно о том, что процесс восстановления Крымского моста после устроенного украинскими спецслужбами теракта в настоящее время ведется быстрыми темпами, уже в преддверии Нового года там могут открыть полное движение. О том, что поврежденная часть моста будет готова раньше намеченного срока публично заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.