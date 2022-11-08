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Россия поможет развивающимся государствам с поставками газа, которые столкнулись с дефицитом энергии из-за Европы, покупающей все доступное сырье, об этом заявило агентство Bloomberg.

“Обеспокоенность Европы собственной энергетической безопасностью вызывает энергетическую бедность в странах развивающегося мира,” — такое мнение высказал аналитик Credit Suisse Group AG Сол Кавонич.

Кавонич считает, что Брюссель «отнимает сырье у других государств», что приводит к его существенному удорожанию.

В статье указывается, что «это снижает шансы на организацию долговременных поставок в небогатые регионы». Евросоюз, лишившись газа из России, «развернулся в сторону наличного рынка, где незаконтрактованное топливо предлагается к продаже с уведомлением за короткий срок».

Издание приводит слова трейдеров, что «некоторые продавцы, доставлявшие энергоресурсы в Южную Азию, просто отменили давно запланированные заказы, решив нажиться в других местах, где больше платят».

Помимо этого отмечается, что нехватка газа и нефти сблизила развивающийся мир с Россией. Москва рада предложить топливо Пакистану, Индии и прочим странам, которые были вытеснены с рынка действиями Запада.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики.