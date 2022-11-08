Известия: Zara, Bershka вернутся в Россию под другими названиями Фото: REUTERS

Стало известно, что популярные зарубежные магазины, такие как Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull & Bear и др. вернутся в Россию под другими названиями. Об этом «Известиям» сообщили в испанском холдинге.

Новое название будет утверждено группой компаний Daher, которая выкупает бизнес Inditex. После того, как процедура будет завершена, новый владелец утвердит название торговой марки.

В компании Inditex отметили, что достигнуты первоначальные договоренности о продаже, сделка одобрена правительством РФ. Большинство рабочих мест будут сохранены за сотрудниками. Договоры аренды на торговые точки перейдут новому владельцу.

- Группа компаний Daher будет работать в Российской Федерации под собственными брендами, — сказали в холдинге.

Ранее сообщалось, что магазины Zara могут продолжить работу под названием «Новая мода», в торговых точках будет представлена не вся коллекция.

В ближайшее время планируется открытие как минимум четырех магазинов. Судя по всему, европейскую одежду теперь будут везти с востока, сообщает Пятый канал.

В Минпромторге отметили, что магазины будут открыты в начале весны 2023 года. Речь идет не о всех торговых точках, но несколько сотен объектов должны возобновить работу, сообщает Life.