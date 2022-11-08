Ленинградская область вошла в тройку регионов-лидеров по решению проблем обманутых дольщиков

В этом году в новые квартиры въехали 1900 ленинградцев. Еще 3600 обманутых дольщиков получат ключи до Нового года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинградская область вошла в топ-3 регионов, лучше всего решающих проблемы обманутых дольщиков. Лидерами рейтинга стали субъекты РФ с наибольшим числом жителей, чьи права на недвижимость в 2022 году были восстановлены с использованием механизмов федерального Фонда развития территорий. Первое место в списке заняла Московская область (в Подмосковье за год восстановили права 4,3 тысячи дольщиков), второе - Краснодарский край (2,2 тысячи человек), третье - Ленинградская область (1,9 тысяч человек). Статистикой поделился федеральный Фонд развития территорий.

«С начала года правительство региона помогло восстановить права свыше трех тысяч человек, - комментирует итоги рейтинга заместитель председателя правительства Ленинградской области Евгений Барановский. - Из них почти двум тысячам удалось помочь с использованием механизмов федерального Фонда развития территорий. Работу продолжаем и усиливаем, ведь до конца года необходимо ввести еще 12 домов, чтобы помочь 3,6 тысячи людей обрести долгожданное жилье».

С начала 2022 года 1900 дольщиков въехали в дома, достроенные с помощью Фонда развития территорий, или получили денежные компенсации. Новоселье отметили жильцы проблемных домов в ЖК «Щегловская усадьба» и ЖК «Шотландия». Сейчас Фонд занимается достройкой еще 44 объектов.

До конца года строители должны сдать еще 12 домов. Региональный фонд защиты прав дольщиков планирует ввести в эксплуатацию четыре многоэтажки в ЖК «Щегловская усадьба», по одному дому в ЖК «Ёлки Вилладж» и «Солнце». При поддержке инвесторов завершается строительство корпуса 6.2 ЖК «Радужный», второго корпуса ЖК «Северный вальс», секции «ДЕЖ» ЖК «Материк», пятого корпуса ЖК «Чистый ручей», ЖК «Дом в Сосново». Еще один дом в ЖК «Ювента» застройщик достраивает самостоятельно. Все многоэтажки находятся в высокой степени готовности. Строители завершают отделку, наружное благоустройство и подключение зданий к воде, теплу и электричеству.

Ранее губернатор региона Александр Дрозденко пообещал, что до конца 2023 года Ленинградская область полностью достроит все проблемные жилые объекты. В регионе принят план восстановления прав пострадавших дольщиков по всем объектам-долгостроям, и он четко соблюдается. В документе до конца 2023 года расписаны механизмы работы по каждому дому и определены источники финансирования. К строительству правительство области привлекает инвесторов из числа стабильно работающих в регионе девелоперов, готовых взяться за завершение проблемных объектов.

Число пострадавших от недобросовестных застройщиков ленинградцев ежегодно сокращается. В 2021 году в регионе достроили 27 проблемных многоэтажек, в новые квартиры вселились около 8 тысяч человек. Дольщикам еще 12 домов выплатили денежные компенсации. Так, например, в сентябре прошлого года завершилась история одного из самых печально известных долгостроев Ленинградской области - корпуса «Мир» ЖК «Галактика» во Всеволожском районе. Его жильцы должны были получить ключи от новых квартир еще в 2018 году, но из-за банкротства девелопера стройку законсервировали. В 2019 году губернатор Александр Дрозденко привлек к строительству объекта нового застройщика. Группа компаний ПИК завершила многоэтажку всего за год, и люди в конце концов въехали в свои квартиры.