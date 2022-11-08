Kaspersky прекращает работу своего VPN в России

Компания Kaspersky приняла решение прекратить работу своего VPN в РФ Фото: REUTERS

"Лаборатория Касперского" прекращает работу своего VPN-приложения Kaspersky Secure Connection в России. Соответствующую информацию распространила пресс-служба самой IT-компании.

В официальном заявлении "Лаборатории Касперского" отмечается, что работа продукта будет остановлена постепенно. Кроме того, в компании пояснили, что платная версия VPN0приложения будет продаваться до конца декабря 2022 года, бесплатная будет доступна до 15 ноября текущего года (после этого бесплатно воспользоваться VPN от Kaspersky в России больше будет нельзя).

С чем именно связано принятие подобного решения, в заявлении компании не сообщается. Известно лишь, что для зарубежных пользователей VPN-приложение "Лаборатории Касперского" будет работать без каких-либо изменений.

«Лаборатория Касперского» - это IT-компания, основанная в 1997 году. Она занимается информационной защитой интернет-пользователей от вирусов и иных угроз. Ее продуктами по всему миру пользуются в общей сложности более 400 млн пользователей и 240 тысяч компаний.