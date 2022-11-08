Newsweek: Украина пытается установить новые отношения с властями Китая

В США заявили о попытках Украины установить новые отношения с Китаем Фото: REUTERS

Власти Украины пытаются установить новые отношения с руководством Китая, сообщил советник президента Владимира Зеленского по экономике.

Помощник украинского лидера заявил, что Киеву «нужно держать дверь для Китая открытой, поскольку КНР очень надежный торговый партнер», передает Newsweek. По его словам, Киев боится навредить экономическим отношениям с Пекином, а также надеется на поддержку КНР в урегулировании конфликта.

Напомним, ранее заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан заявил, что резолюцию России по биодеятельности на Украине не следовало блокировать.

Сайт KP.RU писал, как украинский лидер Владимир Зеленский оскорбил Китай, послав парламентскую делегацию Украины на Тайвань.

В середине октября властия Китая призвали своих сограждан немедленно покинуть территорию Украины.