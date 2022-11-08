Всероссийский центр "Смена" организовал мероприятия для детей Херсонской и Запорожских областей в Анапе

В мероприятиях "Смены" приняли участие более 200 ребят в возрасте от 4 до 15 лет

Специалисты Всероссийского детского центра "Смена" организовали образовательные и развлекательные мероприятия для детей из Херсонской и Запорожской областей в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе центра. В мероприятиях приняли участие более 200 ребят в возрасте от 4 до 15 лет.

"Педагоги Всероссийского детского центра «Смена» проводят образовательные мастер-классы, а также организовывают творческие и спортивные активности для детей из Херсонской и Запорожской областей, размещенных в пансионате «Фея-3» города-курорта Анапы", - уточнили в организации.

Мероприятия проводились по инициативе Общественного совета Росмолодежи и приурочены к общероссийскому проекту взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. На развлекательном мероприятии "Праздник осени" дети участвовали в подвижных играх и танцах, освоили музыкальные инструменты и соревновались в интеллектуальной игре квиз "Угадай мелодию". Жители областей также приняли участие в профориентационной экскурсии, познакомились со специальностями "Парк Будущего": флористикой, ресторанным сервисом, мультимедийной журналистикой и многими другими, — и прошли профессиональные пробы.

Помимо этого, "Смена" организовала сбор художественной литературы, детских игрушек и развивающих материалов для ребят. Собранные вещи передали в пансионат "Фея-3". Творческие и познавательные мероприятия для детей из Херсонской и Запорожской областей продолжаются и по сей день, принимая новых людей.