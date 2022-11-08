Путин посетил выставку об истории обороны Москвы, развернутую на Красной площади

Путин пришел на выставку, развернутую прямо на Красной Площади в честь Парада 7 ноября 1941 года Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку на Красной площади, посвященную истории обороны Москвы. Он прибыл на место проведения выставки 8 ноября нынешнего года.

Как сообщает официальный сайт Кремля, глава государств лично прогулялся среди экспонатов выставки и подробно ознакомился с содержанием всей экспозиции.

При этом заранее пресс-служба президента РФ не анонсировала визит Владимира Путина на выставку.

Известно, что экспозиция разделена сразу на несколько тематических зон, рассказывающих о жизни в осажденной столице осенью-зимой 1941 года, а также о героизме и стойкости её защитников.

На выставке, которая работала на Красной площади с 4 по 7 ноября нынешнего года, москвичи и гости столицы имели возможность послушать аудиоспектакль и вживую увидеть исторические фотографии горожан, которые в те годы уходили на фронт.