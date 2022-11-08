Умер Лесли Филлипс, озвучивший Распределяющую шляпу в Гарри Поттере

Карьера Лесли Филлипса в кинематографе длилась более 70 лет. Фото: EAST NEWS

Британский актер Лесли Филлипс, наиболее известный по роли в озвучивании Распредялющей шляпы в экранизации романов Джоан Роулинг о Гарри Поттере, умер на 98-м году жизни.

“Смерть наступила в результате "продолжительной болезни", ранее актер дважды перенес инсульт”, - сообщает The Independent.

Как уточняется, карьера Лесли Филлипса в кинематографе охватила период продолжительностью более 70 лет.

Со слов жены Филлипса, «она потеряла замечательного мужа, а публика настоящего правдивого актера. Он был просто национальным сокровищем».

Как ранее сообщал сайт KP.RU, за время с выхода саги о Гарри Поттере на широкий экран уже скончалось 16 актеров. Одним из последних 14 октября 2022 года умер Робби Колтрейн, сыгравший роль Хагрида, ему было 72 года. Вспоминая актера, Джоан Роулинг сказала, что «он был невероятно талантлив, совершенно неповторим, и мне очень повезло знать его, работать с ним и смеяться вместе с ним до упаду. Я шлю свою любовь и глубочайшие соболезнования его семье, прежде всего его детям».