Выполнявший санитарный рейс вертолет Ми-2 упал в Костромской области

Вертолет Ми-2 упал в Костромской области, на борту было 5 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс, упал в Костромской области, на борту было 5 человек.

Информацию об этом распространило информагентство ТАСС со ссылкой на сообщения экстренных служб региона.

"Инцидент произошел примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино, там потерпел крушение вертолет Ми-2, выполнявший санитарный рейс", - приводит агентство слова своего инсайдера.

Какие-либо подробности происшествия в настоящее время пока не сообщаются. Были ли в результате случившегося погибшие и пострадавшие, также в настоящее время неизвестно.

При этом информацию о крушении вертолета, выполнявшего санитарный рейс, уже официально подтвердили и в Главном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям (ГУ МЧС) по Костромской области. В пресс-службе ведомстве отметили, что потерпевший крушение борт Ми-2 действительно выполнял санитарный рейс, в данный момент выясняются все возможные причины и обстоятельства ЧП.