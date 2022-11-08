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НовостиВ мире8 ноября 2022 15:16

Китай впервые продемонстрировал новую сверхзвуковую ракету YJ-2

Презентация ракеты приурочена к 73-й годовщине образования ВМС Народно-освободительной армии Китая
Владимир РОМАНЕНКО
Презентация ракеты приурочена к 73-й годовщине образования ВМС Народно-освободительной армии Китая

Презентация ракеты приурочена к 73-й годовщине образования ВМС Народно-освободительной армии Китая

Фото: YouTube

Военно-морские силы Китая продемонстрировали публике новую сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-2. Ее презентация была приурочена к 73-й годовщине образования ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом пишет издание South China Morning Post.

"Заявленная Пекином как самая опасная противокорабельная ракета из-за ее дальности и скорости, YJ-12 может быть запущена с земли, воздуха и моря и имеет преимущества перед корабельными системами ПВО на американских авианосцах", - говорится в публикации.

Уточняется, что снаряд способен поразить цели на дистанции в 1,5 тыс. км. Эксплуатация ракеты осуществляется с борта ракетного эсминца ВМС НОАК проекта 055.

Журналисты газеты отмечают, что данная установка станет эффективным инструментом сдерживания ВС США и поспособствует процессу "воссоединения" Китая и Тайваня.

Об оружейных прорывах России также недавно сообщал сайт KP.RU. Генеральный директор, генеральный конструктор ГРЦ Макеева академик РАН Владимир Дегтярь сопоставил новую российскую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат" с предыдущей версией и назвал ее "Сатаной" в квадрате".