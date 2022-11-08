Строители установили первый пролет автомобильной части Крымского моста Фото: Telegram-канал Марата Хуснулина

На автомобильной части Крымского моста завершена установка первого пролета, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснулин.

«Завершили надвижку первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, монтаж второго пролета запланирован на пятницу, 11 ноября.

Напомним, на прошлой неделе зампред правительства России сообщил, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста должен начаться с 5 по 10 ноября.

Ранее вице-премьер говорил, что уже к ноябрю 2022 года будет готов проект восстановления железной дороги на Крымском мосту. Ремонт железнодорожного полотна, по его словам, самое приоритетное направление в рамках всей работы.