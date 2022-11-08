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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 15:32

В результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области погиб один человек

Кроме того, в результате ЧП есть и четверо пострадавших
Александр КИСЛОВ
Один человек погиб в результате крушения самолета Ми-2 в Костромской области

Один человек погиб в результате крушения самолета Ми-2 в Костромской области

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек погиб при падении вертолета Ми-2 в Костромской области, еще четверо пострадали. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб региона.

Уточняется, что в настоящее время пострадавшим в результате данного ЧП оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Известно, что крушение вертолета Ми-2, выполнявшего санитарный рейс, произошло в Костромской области 8 ноября нынешнего года.

Инцидент, по данным источников ТАСС, произошел примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.

На борту потерпевшего крушение воздушного судна находилось в общей сложности пять человек. Причины и обстоятельства инцидента пока не озвучиваются.

При этом сообщается, что информацию о случившемся уже официально подтвердили в Главном управлении МЧС (министерства по чрезвычайным ситуациям) России по Костромской области. При этом в ведомстве также не приводят никаких дополнительных подробностей ЧП.