В результате крушения вертолета Ми-2 в Костромской области погиб один человек

Один человек погиб в результате крушения самолета Ми-2 в Костромской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек погиб при падении вертолета Ми-2 в Костромской области, еще четверо пострадали. Об этом сообщает информагентство ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб региона.

Уточняется, что в настоящее время пострадавшим в результате данного ЧП оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Известно, что крушение вертолета Ми-2, выполнявшего санитарный рейс, произошло в Костромской области 8 ноября нынешнего года.

Инцидент, по данным источников ТАСС, произошел примерно в четырех километрах от аэропорта Сокеркино.

На борту потерпевшего крушение воздушного судна находилось в общей сложности пять человек. Причины и обстоятельства инцидента пока не озвучиваются.

При этом сообщается, что информацию о случившемся уже официально подтвердили в Главном управлении МЧС (министерства по чрезвычайным ситуациям) России по Костромской области. При этом в ведомстве также не приводят никаких дополнительных подробностей ЧП.