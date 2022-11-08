Британия провела новые испытания лазерного оружия DragonFire Фото: пресс-служба правительства Великобритании

Великобритания провела очередные испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire.

Как сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства, испытания прошли в оборонной научно-технологической лаборатории Министерства обороны страны в Портон-Дауне. В их рамках из DragonFire были произведены несколько выстрелов по целям с разных дистанций.

Отмечается, что ранее британские специалисты испытали способность лазерного оружия отслеживать цели и поддерживать луч лазера на выбранной точке. В ходе новых испытаний оценивалась мощность оружия и его точность. В сообщении подчеркивается, что характеристики DragonFire засекречены.

Испытания стали «кульминацией значительного инвестирования» Минобороны Великобритании и оружейными компаниями, отметили в правительстве страны. Объем инвестиций составил около 100 миллионов фунтов стерлингов, уточнили там.