Путин заявил о необходимости свести угрозу бедности для российских семей с детьми к минимуму

Владимир Путин сделал ряд важных заявлений о ситуации в социальной сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Владимир Путин заявил о том, что поддержка семей с детьми со стороны государства должна становиться более весомой и эффективной. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе совещания по поддержке семей с детьми, которое состоялось 8 ноября 2022 года.

"Нужно свести к минимуму угрозу бедности для российских семей с детьми", - подчеркнул президент РФ, выступая на совещании.

Также на этом же мероприятии Путин сообщил о стабильном положении на рынке труда и минимальной безработице в стране.

Ранее Путин поставил задачу перед "Единой Россией" объединить усилия с правительством и создать эффективную систему поддержки семей с детьми. "Благополучная, крепкая семья с детьми - это и есть будущее России", - отмечал глава государства.

Путин отметил, что в РФ выстаивается "целая линейка адресных мер поддержки семей с детьми". Среди них - пособия для детей в возрасте от 8 до 16 лет, растущих в неполных малообеспеченных семьях , выплаты будущим мамам в сложной ситуации, повышение размера оплаты больничных по уходу за детьми младше 8 лет.