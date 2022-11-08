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НовостиПолитика8 ноября 2022 16:09

Путин назвал стабильной ситуацию на рынке труда России

Безработица находится на минимальном уровне – 3,9%, отметил глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин назвал стабильной ситуацию на рынке труда России

Путин назвал стабильной ситуацию на рынке труда России

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ситуация на рынке труда в России стабильная, а уровень безработицы имеет минимальные значения, заявил президент России Владимир Путин.

«Текущая ситуация на рынке труда стабильная, безработица находится на минимальном уровне – 3,9%», – сказал российский лидер на совещании о поддержке доходов семей.

Касаясь темы инфляции, глава государства отметил, что в России наметилась тенденция к ее устойчивому снижению. По мнению экспертов, в первом квартале 2023 года инфляция должна приблизиться к 5%, сообщил президент.

В свою очередь министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в прошлом году уровень безработицы составлял 4,3%, а до пандемии коронавируса в 2019 году – 4,5%. По его словам, безработица сохраняется на низком уровне на протяжении последних шести месяцев.