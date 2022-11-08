Дети поддержали теплыми словами бойцов, участвующих в специальной военной операции

Юные воспитанники Всероссийского детского центра «Смена» из разных городов России отправили бойцам, участвующим в специальной военной операции, письма со своими теплыми словами поддержки, пожеланиями победы, здоровья и поздравлениями ко Дню народного единства.

Так, девочка Зарина написала, что даже представить не может как солдатам сейчас сложно, и пожелала здоровья, счастья и победы. А Всеволод объяснил, что написал письмо, «чтобы бойцу было приятно, что его ждут и желают победы».

«Смена» постоянно оказывает мобилизованным гуманитарную помощь. Письма детей направлены на фронт вместе с посылками для военнослужащих, куда вошли газовые горелки, палатки, другое снаряжение, а также сладкие подарки — 400 баночек кубанского меда.

«Уверен, что помощь, которую от всего сердца оказывают наши обучающиеся и сотрудники, воодушевит солдат и укрепит их боевой дух, а также станет тем необходимым проявлением заботы о тех, кто сейчас в непростых условиях мужественно защищает нашу страну», — отметил директор ВДЦ «Смена» Игорь Журавлев.

Посылки от «Смены» получили военнослужащие 7 гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной) гвардии и мобилизованные сотрудники Центра.

Как уточняется, в ответ военнослужащие прислали видеопослание, в котором искренне поблагодарили «сменовцев» за оказанное внимание и помощь.