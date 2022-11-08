Путин рассчитывает на снижение инфляции в России до 5% в 2023 году Фото: REUTERS

Уровень инфляции в России может снизиться к началу 2023 года до 5% или даже ниже, заявил президент России Владимир Путин.

«У нас действительно, по мнению всех экспертов и правительства, тенденция к снижению инфляции является устойчивой. Специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться к 5%, а может быть, даже чуть меньше», – сказал он на совещании о поддержке доходов семей с членами правительства.

Кроме того, глава государства отметил, что ситуация на рынке труда в России стабильная, а безработица находится на минимальном уровне – 3,9%.

Как писал сайт KP.RU, в августе первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов говорил, что инфляция в России по итогам этого года составит около 12-13%. Это более оптимистичный прогноз, чем кабмин делал ранее, подчеркнул он.