Украинские власти не исключают эвакуацию жителей городов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS

Украинские власти допускают, что эвакуация жителей Киева и других городов может быть начата «как экстренная мера», об этом в Telegram-канале заявил премьер Украины Денис Шмыгаль.

“Самая сложная ситуация с точки зрения электроэнергии сейчас в Киеве, в Киевской и Харьковской областях... Вернусь к вопросу эвакуации населения из Киева или другого города. Честно, разговор здесь важен и правильный. Подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств - эвакуация может применяться в последнюю очередь как экстренный шаг", - сообщил в видеообращении Шмыгаль.

Кроме того Шмыгаль пояснил, что сейчас говорить об эвакуации из Киева или другого города в неприфронтовой зоне нет необходимости, «ситуация далека от этого».

Он уточнил, что энергетики, местные власти и коммунальщики параллельно продолжают подготовку к зиме.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, 10 октября после совершенного ранее теракта на Крымском мосту Вооруженные силы России нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Украины.