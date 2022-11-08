Командующий Объединенной группировкой войск Суровикин доложил Шойгу об обстановке в зоне спецоперации

Командующий Объединенной группировкой войск в зоне военной спецоперации генерал Сергей Суровикин Фото: REUTERS

Командующий Объединенной группировкой войск в зоне военной спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин доложил министру обороны Сергею Шойгу о текущей оперативной обстановке. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«На командном пункте генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего Объединенной группировкой российских войск (сил) генерала армии Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке, характере действий противника, выполнении российскими войсками боевых задач на различных операционных направлениях», – сказано на сайте ведомства.

Отдельно Суровикин рассказал главе Минобороны об обеспечении довольствием прибывших в состав Объединенной группировки военнослужащих, которые были призваны в рамках частичной мобилизации. В завершение инспекции командного пункта Шойгу вручил российским военным медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации, ордена Мужества и другие государственные награды, добавили в ведомстве.

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