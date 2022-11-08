Теплые, легкие, водонепроницаемые: Спасатель оценил наборы для военнослужащих из Архангельской области

Каждую вещь из набора для бойцов оценили опытные спасатели. Фото: Кирилл Иодас/Пресс-служба правительства Архангельской области.​

Мобилизованные из Архангельской области в дополнение к базовому набору от Минобороны получают еще один комплект амуниции – от региональных властей.

- Эти наборы мы формируем с конца сентября, – рассказал директор Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» Максим Арбузов. – И на сегодняшний день ни одного комплекта, по словам командования частей, ребята не оставили, всё взяли с собой на территорию проведения спецоперации.

В формировании наборов для военнослужащих принял участие бывший спасатель Кирилл. По его словам, каждая вещь подбиралась с учетом специфики использования в полевых условиях. В видеоролике, опубликованном в Telegram-канале центра «Вместе мы сильнее» Кирилл продемонстрировал «распаковку» набора и оценил качество и прочность амуниции.

Спальный мешок, нательное белье, пять пар термоносков, термоковрик и резиновые сапоги: этот набор вещей собрали по заявкам командиров воинских подразделений, где несут службу бойцы из Архангельской области. Все предметы упакованы в прочный влагозащитный мешок, защищающий содержимое от загрязнения и промокания. При этом мешок снабжен прочными лямками, чтобы вещи можно было быстро уложить и перенести при смене дислокации.

Резиновые сапоги в наборе тоже особые, с усиленной подошвой. Такую не проткнут гвозди, арматура и другие металлические предметы. Они станут отличным дополнением к берцам, которыми бойцов обеспечивает Министерство обороны.

«Остановились именно на таких сапогах, потому что берцы плохо выдерживают болотистую местность, - уточнил Кирилл. - Ребята во время сушки основной своей обуви могут переодеться и ходить в комфорте. Сапоги предназначены для температуры до минус 10 градусов. Сохранение тепла обеспечивает внутренний вкладыш из нетканого материала».

Часть вещей из набора производят в Архангельской области, что позволяет контролировать качество изготовления на всех основных этапах.

«Перед тем, как остановить выбор на конкретном производителе спальных мешков, мы посмотрели многих поставщиков, проанализировали образцы изделий, - рассказал Кирилл. - Важно было выбрать легкий, компактный, ветронепродуваемый, влагостойкий спальный мешок с возможностью легкого ухода за тканью в случае, если придется спать в верхней одежде и обуви».

Местные производители приступили к этой работе после того, как на выбор были предложены другие варианты, качество которых не соответствовало запросу со стороны воинских частей.

- Мы очень трепетно и с большой ответственностью подошли к заказу губернаторского центра по пошиву спальных мешков, - рассказала управляющий-технолог одного из архангельских предприятий Елена Самодова. - Все мы в полной мере осознаем, какие сложные задачи сейчас выполняют наши земляки в зоне СВО, поэтому нам было важно сделать всё максимально качественно.

Комплекты амуниции отправляют бойцам в части как наземным, и воздушным транспортом – чтобы военнослужащие получили их как можно быстрее.