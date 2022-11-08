Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика8 ноября 2022 17:58

Fronda: требования Германии к Польше по поводу мигрантов обрадовали Кремль

Польское издание заявило о том, что разногласия между Берлином и Варшавой могут сыграть на руку России и Путину
Александр КИСЛОВ
ФРГ и Польша вступили в политический конфликт, который может обернутся благом для России

ФРГ и Польша вступили в политический конфликт, который может обернутся благом для России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия, выдвигая обвинения против Польши из-за нарушения европейского миграционного законодательства, дает Кремлю поводы для радости, сообщает польский интернет-портал Fronda. Речь идет о задержании мигрантов, которые незаконно пересекают польско-белорусскую границу.

По данным издания, возникшие между Берлином и Варшавой разногласия якобы могут сыграть на руку высшему политическому руководству РФ.

Суть конфликта заключается в следующем. Власти Польши за последнее время ужесточили требования миграционного законодательства и начали выдворять его нарушителей за пределы своей страны. В Берлине же посчитали это нарушением международного гуманитарного и европейского права. В ответ Варшава сообщила, что критические антипольские заявления Германии будто бы могут обрадовать Кремль, поэтому в настоящее время немецким политика их лучше не допускать.

Ранее стало известно о том, что на фоне усиливающегося экономического кризиса в ЕС жители Европы и власти европейских государств начали отказываться принимать у себя украинских беженцев. В частности, от помощи украинцам и их приему у себя не так давно уже массово отказались сразу несколько городов Восточной Германии.

Некоторые европейцы при этом публично заявляют о "невиданной наглости" и хамстве беженцев с Украины, которые постоянно предъявляют различные претензии к приютившим их людям.