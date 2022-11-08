Fronda: требования Германии к Польше по поводу мигрантов обрадовали Кремль

ФРГ и Польша вступили в политический конфликт, который может обернутся благом для России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия, выдвигая обвинения против Польши из-за нарушения европейского миграционного законодательства, дает Кремлю поводы для радости, сообщает польский интернет-портал Fronda. Речь идет о задержании мигрантов, которые незаконно пересекают польско-белорусскую границу.

По данным издания, возникшие между Берлином и Варшавой разногласия якобы могут сыграть на руку высшему политическому руководству РФ.

Суть конфликта заключается в следующем. Власти Польши за последнее время ужесточили требования миграционного законодательства и начали выдворять его нарушителей за пределы своей страны. В Берлине же посчитали это нарушением международного гуманитарного и европейского права. В ответ Варшава сообщила, что критические антипольские заявления Германии будто бы могут обрадовать Кремль, поэтому в настоящее время немецким политика их лучше не допускать.

Ранее стало известно о том, что на фоне усиливающегося экономического кризиса в ЕС жители Европы и власти европейских государств начали отказываться принимать у себя украинских беженцев. В частности, от помощи украинцам и их приему у себя не так давно уже массово отказались сразу несколько городов Восточной Германии.

Некоторые европейцы при этом публично заявляют о "невиданной наглости" и хамстве беженцев с Украины, которые постоянно предъявляют различные претензии к приютившим их людям.