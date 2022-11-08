Байден предупредил американцев о "двух ужасных годах" в случае победы республиканцев на выборах Конгресс

Джо Байден выступил с резким заявлением в адрес своих политических оппонентов Фото: REUTERS

Американский президент Джо Байден заявил, что победа Республиканской партии на промежуточных выборах в Конгресс США-2022 может стать настоящей катастрофой для страны.

Как сообщает телеканал CNN, в ходе своего публичного выступления в Чикаго Байден сообщил о том, что победа республиканцев на промежуточных выборах в конгресс будет означать "ужасные два года" для его правления.

"Если мы проиграем палату представителей и сенат, это будут ужасные два года. Хорошая новость заключается в том, что у меня будет ручка для подписания вето", - подчеркнул Байден.

Промежуточные выбор в американский Конгресс стартовали в Соединенных Штатах 8 ноября 2022 года. По мнению многих политических экспертов (а также по предварительным данным экзитполов) Демократическая партия США, представителем которой является Байден, может потерпеть сокрушительное поражение по итогам кампании.

Ожидается, что демократы утратят контроль и над американским Сенатом, и над Палатой представителей Конгресса США. Таким образом, большинство в обеих палатах парламента Соединенных Штатах могут получиться республиканцы. Это вполне может дать хорошие стартовые позиции Дональду Трампу для возможного выдвижения на пост президента США в 2024 году.