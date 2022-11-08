В США проходит голосование на промежуточных выборах в Конгресс

Американцы массово идут голосовать, чтобы попытаться изменить расклад сил в обеих палатах Конгресса Фото: REUTERS

В Соединенных Штатах проходят промежуточные выборы в обе палаты Конгресса США - американский Сенат и Палату представителей. Голосование на выборах стартовало 8 ноября 2022 года.

На проходящих сейчас выборах будут избраны 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 членов Сената США. Кроме того, сразу в 36 американских штатах пройдут выборы губернаторов. По прогнозам, большинство в Конгрессе могут получить республиканцы. Также республиканцы могут выиграть большинство губернаторских выборов и получить контроль над Сенатом.

Ранее американский президент Джо Байден публично заявил о том, что возможная победа Республиканской партии США на выборах в Конгресс сделает предстоящие два года его президентства "кошмарными".

При этом бывший американский лидер Дональд Трамп сообщил, что очень надеется на сокрушительную победу республиканцев как на промежуточных выборах в Конгресс, так и во всех губернаторских кампаниях (это, по мнению экспертов, может побудить Трампа уже в самое ближайшее время объявить о своем участии в в выборах президента США-2024).