Байден на саммите G20 намерен выступить против российской спецоперации на Украине

Байден намерен осудить СВО и заявить о поддержке Украины на саммите G20. Фото: REUTERS

Стало известно, о чем намерен говорить президент США Джо Байден во время саммита Группы двадцати, который пройдет в Индонезии. О планах американского лидера рассказал во вторник 8 ноября представитель администрации Байдена во время специального брифинга.

По словам чиновника, Байден намерен заявить о дальнейшей поддержке Штатами Украины и осудить российскую специальную военную операцию, пишет ТАСС.

Также сообщается, что Байден намерен обсудить последствия украинского конфликта для мировой экономики, поговорить об «инвестировании в инклюзивную экономику будущего» и построении новой экономической экосистемы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский планирует присутствовать на саммите G20. Пресс-секретарь президента Украины Никифоров заявил, что вероятнее всего Зеленский присоединится к G20 в онлайн-формате.

Тем временем в Кремле сообщили, когда будет принято решение об участии Путина в саммите G20. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение о поездке президента на саммит G20 на Бали примут на этой неделе.